Яровыми культурами в Красноярском крае засеяно более 1,1 миллиона гектаров

Сельхозпроизводители региона завершили сев яровых культур на площади 1 миллион 165 тысяч гектаров, что составляет более 91% от запланированного объема. Под зерновые и зернобобовые отведено 711 тысяч гектаров, выполнение плана — свыше 92%. Посевы рапса заняли 327 тысяч гектаров. В организованном секторе хозяйства высадили картофель на 4,87 тысячи гектаров и овощи на 1,05 тысячи гектаров. На сегодняшний день посевная кампания завершена в 12 из 27 муниципалитетов региона. Планируем, что до конца недели завершим сев основных культур. Один из актуальных вопросов на контроле министерства — изменение цен на ГСМ и их доступность для аграриев региона. Провели совещания с поставщиками. Первоочередная задача — обеспечить хозяйства топливом на кормозаготовку и уборочную кампанию, — отметил заместитель министра сельского хозяйства региона Сергей Шекк. Сельскохозяйственные работы в разгаре. По завершении посевной кампании аграрии переключатся на заготовку кормов, подготовку паров, а также на борьбу с сорной растительностью и вредными насекомыми.