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На Украине задержали владельца крупного Telegram-канала после критики Минобороны

Сотрудники ТЦК задержали владельца Telegram-канала «Труха» Максима Лавриненко. Основатель канала связывает это с работой над расследованием о коррупции в оборонном секторе Украины.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали владельца одного из крупнейших в стране Telegram-каналов «Труха» Максима Лавриненко. Об этом сообщает NEWS.RU со ссылкой на украинские СМИ.

Сам основатель ресурса связывает свое задержание с профессиональной деятельностью. По словам Лавриненко, последний месяц он работал над расследованием о коррупции в оборонном секторе страны и критиковал министра обороны Михаила Федорова.

По словам Лавриненко, во время работы над расследованием он столкнулся с давлением, после чего его выследили и задержали пятеро сотрудников ТЦК. Владелец канала утверждает, что приказ об этом отдал лично министр обороны.