На Украине задержали владельца крупного Telegram-канала после критики Минобороны

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали владельца одного из крупнейших в стране Telegram-каналов «Труха» Максима Лавриненко. Об этом сообщает NEWS.RU со ссылкой на украинские СМИ.
Сам основатель ресурса связывает свое задержание с профессиональной деятельностью. По словам Лавриненко, последний месяц он работал над расследованием о коррупции в оборонном секторе страны и критиковал министра обороны Михаила Федорова.
По словам Лавриненко, во время работы над расследованием он столкнулся с давлением, после чего его выследили и задержали пятеро сотрудников ТЦК. Владелец канала утверждает, что приказ об этом отдал лично министр обороны.