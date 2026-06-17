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В Волгоградской области число отравившихся суши в кафе увеличилось до 30

В Камышине число отравившихся суши в кафе увеличилось до 30.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 17 июн — РИА Новости. Число обратившихся за медпомощью после употребления суши в кафе в Камышине Волгоградской области увеличилось до 30 человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Как сообщало во вторник СУСК РФ по региону, в июне после посещения кафе в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления. Согласно результатам проведенных территориальным подразделением Роспотребнадзора лабораторных исследований, у восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция. В правоохранительных органах РИА Новости накануне рассказали о 16 обратившихся за медпомощью, в числе которых пять детей. Возбуждено уголовное дело.

«Число обратившихся за медпомощью после употребления суши в кафе в Камышине увеличилось до 30 человек», — сказала собеседница агентства.