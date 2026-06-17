В Волгоградской области число отравившихся суши в кафе увеличилось до 30

Как сообщало во вторник СУСК РФ по региону, в июне после посещения кафе в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления. Согласно результатам проведенных территориальным подразделением Роспотребнадзора лабораторных исследований, у восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция. В правоохранительных органах РИА Новости накануне рассказали о 16 обратившихся за медпомощью, в числе которых пять детей. Возбуждено уголовное дело.