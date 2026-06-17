63 выпускника в Ростовской области набрали 100 баллов на первых ЕГЭ

— По сравнению с прошлым годом значительно улучшились результаты ЕГЭ по литературе: вырос средний балл, число высокобалльников и стобалльников. Это пока предварительные итоги, впереди еще резервные сроки и дополнительные дни, — уточнил Андрей Фатеев.