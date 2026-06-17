В Пильнинском доме престарелых рассказали, как чтение газет помогает подопечным

У каждого из подопечных Пильнинского дома-интерната для престарелых и инвалидов есть свои маленькие ритуалы, которые приносят им радость. Для кого-то это ожидание свежего номера газеты. Корреспондент сайта pravda-nn.ru узнала, почему газеты «Нижегородская правда» и «Земля Нижегородская», которые здесь получают благодаря акции «Бабушки и дедушки будут читать», делают пожилых людей счастливее. Тамаре Ивановне Калякиной 91 год. Она очень любит узнавать новости, но, к сожалению, сама читать уже не может. На помощь приходит специалист социально-реабилитационного отделения учреждения. Неспешно, вдумчиво, слово за словом, специалист читает ей заголовки и статьи. В эти минуты они не просто «сотрудник» и «подопечная», а люди, объединенные общим интересом и искренним вниманием друг к другу и к газете. Как рассказала нам соцработник Пильнинского дома престарелых Надежда Иванова, в такие моменты она особенно остро ощущает истинный смысл своей работы.