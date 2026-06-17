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В лесах Лысковского округа обнаружена медянка

Данный вид занесен в Красную книгу Нижегородской области.

Лысковский охотинспектор обнаружил медянку в ходе патрулирования леса, сообщается в макс-канале министерства лесного хозяйства региона.

Как отмечают специалисты, при встрече с человеком медянка обычно замирает или неспешно уползает. Песчаная почва является ее естественной средой обитания, в ней она добывает пищу, охотясь на ящериц.

Данный вид занесен в Красную книгу Нижегородской области и считается редким. Медянка не ядовита и не представляет угрозы для людей.

«Наблюдать за ней в естественной стихии — большая удача, позволяющая ненадолго отвлечься от суеты и соприкоснуться с дикой природой», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что дикая зайчиха вывела детенышей на лесной пасеке в Воротынском округе.