Калининградка десять лет получала пенсию незаконно — долг в 1,6 млн рублей пришлось вернуть

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов Центрального района. После возбуждения производства сотрудники службы оперативно приняли меры: арестовали банковские счета должницы и наложили ограничения на её имущество — автомобиль Nissan Qashqai 2007 года, помещение площадью 70 кв. м и здание площадью 126 кв. м. Женщине также разъяснили, что у неё есть пять дней на добровольное погашение долга.