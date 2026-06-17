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Школу № 5 в Кстове планируют отремонтировать за 128 млн рублей

Выполнить все работы необходимо до августа 2027 года.

Источник: Живем в Нижнем

Школу № 5 в Кстове планируют комплексно обновить за 128,2 млн рублей к августу 2027 года. Соответствующая информация представлена на сайте государственных закупок.

Здание впервые открыло свои двери в 1961 году. Площадь застройки превышает 1,5 тысячи «квадратов». Победителю электронного аукциона предстоит обновить фасад, кровлю, выполнить отделочные работы, модернизировать инженерную инфраструктуру, поменять системы электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.

Помимо этого образовательное учреждение оборудуют под нужды инвалидов. Среди других работ — установка пожарной сигнализации, системы видеонаблюдение и др.

Деньги на ремонт направят из бюджета Нижнего Новгорода. Также будут задействованы субсидии из федеральной и областной казны. Заявки от потенциальных компаний принимаются до 24 июня 2026 года.

Ранее мы писали, что крыши общежитий нижегородской колонии отремонтируют за 3,5 млн рублей.