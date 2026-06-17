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В Челябинской области появились первые двухсотбалльники по ЕГЭ

С замечательным результатом ребят поздравил губернатор Алексей Текслер.

Источник: 1obl.ru

В Челябинской области появились первые выпускники, набравшие 200 баллов на ЕГЭ. Даниил Салимов из 80-й гимназии Челябинска получил по 100 баллов по русскому языку и литературе. Илья Бурашников из областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей — по 100 баллов по русскому языку и химии, рассказал в своем канале губернатор Алексей Текслер.

Русский язык выпускники сдавали 4 июня. Этот экзамен обязательный для всех одиннадцатиклассников. В нем приняли участие более 14 тысяч школьников области. Губернатор Алексей Текслер поздравил ребят, их учителей и родителей.

«200 баллов — это результат, за которым стоят упорство и вера в свои силы. Спасибо педагогам за профессионализм, а родителям — за поддержку на этом пути», — отметил глава региона.