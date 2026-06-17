В Челябинской области появились первые двухсотбалльники по ЕГЭ

В Челябинской области появились первые выпускники, набравшие 200 баллов на ЕГЭ. Даниил Салимов из 80-й гимназии Челябинска получил по 100 баллов по русскому языку и литературе. Илья Бурашников из областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей — по 100 баллов по русскому языку и химии, рассказал в своем канале губернатор Алексей Текслер.