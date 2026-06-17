Власти назвали неполноценным проект демонтажа двухъярусного моста

Историко-культурную экспертизу, одобрившую проект демонтажа основной части двухъярусного моста через Преголю, отозвали вскоре после публикации. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.
«На самом деле экспертизу разместили и отозвали, она без подписи, сейчас не размещена и не подлежит общественному обсуждению, — сообщил Маслов. — Когда разместим заново с подписью, начнется обсуждение. Вопросов много. Прежде всего, это не полноценный проект работ по сохранению, а какие-то отрывки из того, что должно быть. Никто еще не видел проектов, которые предусматривают различные варианты реализации. Это просто бред какой-то. Поговорить, пофантазировать, но не исполнять. В конечном итоге, если все же будет предложен проект работ по сохранению, а не его суррогат, решение по его согласованию должна принимать администрация ГО Город Калининград. Памятник местного значения — их полномочия».
Напомним, что документацию готовило «Столичное реставрационное бюро», которое является субподрядчиком «РЖДстрой-Проект» (его предложения успели опубликовать региональные СМИ). Специалистами было представлено два варианта сохранения конструкций двухъярусного моста.
Первый подразумевал реставрацию и приспособление пролётных строений и опор, а также башни управления со стороны улицы Портовой. Второй же вариант оставлял только части, которые являются предметами охраны (два пролета на улице портовой и башня пульта управления на улице Портовой).
Ранее ОАО «РЖД», на балансе которого находится двухъярусный мост, по результатам проверки получило предостережение. Как сообщила «Новому Калининграду» замруководителя Службы Мария Страхова, у чиновников были претензии к текущему состоянию моста, и к тому, что не проводятся ремонтные работы.
«На элементах моста зафиксирована ржавчина, повреждения и разрушения. Не только на металлических конструкциях, а вообще везде. В целом видно, что объект не поддерживается. У нас одно из требований — собственник объекта должен поддерживать его в надлежащем состоянии. То, что собственники сообщают, будто бы мост пришел в непригодное состояние, — это они сами себя обличают. Это значит, что все это время работы не проводились», — отметила Страхова.