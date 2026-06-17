Власти назвали неполноценным проект демонтажа двухъярусного моста

«На самом деле экспертизу разместили и отозвали, она без подписи, сейчас не размещена и не подлежит общественному обсуждению, — сообщил Маслов. — Когда разместим заново с подписью, начнется обсуждение. Вопросов много. Прежде всего, это не полноценный проект работ по сохранению, а какие-то отрывки из того, что должно быть. Никто еще не видел проектов, которые предусматривают различные варианты реализации. Это просто бред какой-то. Поговорить, пофантазировать, но не исполнять. В конечном итоге, если все же будет предложен проект работ по сохранению, а не его суррогат, решение по его согласованию должна принимать администрация ГО Город Калининград. Памятник местного значения — их полномочия».