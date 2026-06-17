Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае фура с металлом опрокинулась и перекрыла трассу

Водитель пострадал, движение на федеральной дороге восстановили.

В Хабаровском крае на федеральной трассе Хабаровск — Лидога — Ванино временно перекрывали движение из-за аварии с большегрузом, — сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.

Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, ДТП произошло вечером 15 июня в Нанайском районе. Водитель тягача с полуприцепом, гружённым металлом, съехал в кювет и опрокинулся.

Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. По данным автоинспекторов, в момент аварии он не был пристёгнут ремнём безопасности.

Из-за переворота фуры движение на участке трассы пришлось временно ограничить. Для подъёма грузовика привлекалась тяжёлая техника.

В настоящее время проезд по федеральной дороге восстановлен.