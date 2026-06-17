В Хабаровском крае фура с металлом опрокинулась и перекрыла трассу

В Хабаровском крае на федеральной трассе Хабаровск — Лидога — Ванино временно перекрывали движение из-за аварии с большегрузом, — сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.
Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, ДТП произошло вечером 15 июня в Нанайском районе. Водитель тягача с полуприцепом, гружённым металлом, съехал в кювет и опрокинулся.
Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. По данным автоинспекторов, в момент аварии он не был пристёгнут ремнём безопасности.
Из-за переворота фуры движение на участке трассы пришлось временно ограничить. Для подъёма грузовика привлекалась тяжёлая техника.
В настоящее время проезд по федеральной дороге восстановлен.