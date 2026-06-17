На форуме «Путешествуй!» прошли VR-экскурсии по компаниям Кировской области

Три предприятия Кировской области подготовили VR-экскурсии по своим производствам для гостей форума «Путешествуй!», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона. Мероприятие состоялось в Москве в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Принять участие в VR-экскурсиях можно было, посетив стенд Кировской области. Он был посвящен промышленному туризму. VR-экскурсии позволили посетителям форума совершить виртуальные путешествия на предприятия Кировской области, не покидая выставочного пространства.
Одним из участников экспозиции стал Омутнинский металлургический завод. Ознакомительная VR-экскурсия познакомила посетителей регионального стенда с технологическими процессами металлургического производства. Еще такие виртуальные путешествия были подготовлены компаниями «Кировский компрессор» и «Нанолек». Предприятия занимаются производством компрессорного оборудования и фармацевтической продукции соответственно.
«Обычно промышленный туризм — это возможность своими глазами увидеть, как работает предприятие. В фармацевтике все сложнее: многие производственные участки закрыты для посещения из-за жестких требований к чистоте и безопасности. Поэтому на выставке “Путешествуй!” мы даем возможность увидеть то, что в обычной жизни недоступно», — отметил генеральный директор «Нанолек» Евгений Баринов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.