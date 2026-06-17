Шойгу заявил, что Запад сорвал Стамбульские соглашения

«Тогда совместными усилиями были подготовлены единственные документы — Стамбульское соглашение. Если бы не вмешательство, которое было со стороны Запада, то у нас были все возможности завершить эту работу», — заявил Шойгу в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Чиновник подчеркнул, что Москва и Анкара предприняли максимум усилий, чтобы подготовить эти соглашения и создать условия для их выполнения.
Ранее Сергей Шойгу также отметил, что Организация Объединенных Наций оказалась единственной стороной, которая не сдержала своих обещаний в рамках черноморской зерновой инициативы.