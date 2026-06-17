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Шойгу заявил, что Запад сорвал Стамбульские соглашения

Сергей Шойгу, занимающий пост секретаря Совета безопасности РФ, высказался о ходе урегулирования ситуации на Украине. По его словам, процесс мог бы прийти к финалу, если бы не действия западных государств, которые вмешались в реализацию Стамбульских договоренностей.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Тогда совместными усилиями были подготовлены единственные документы — Стамбульское соглашение. Если бы не вмешательство, которое было со стороны Запада, то у нас были все возможности завершить эту работу», — заявил Шойгу в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Чиновник подчеркнул, что Москва и Анкара предприняли максимум усилий, чтобы подготовить эти соглашения и создать условия для их выполнения.

Ранее Сергей Шойгу также отметил, что Организация Объединенных Наций оказалась единственной стороной, которая не сдержала своих обещаний в рамках черноморской зерновой инициативы.

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