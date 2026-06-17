ГАИ предупредила о новом способе фиксации нарушений

Как рассказал замначальника ведомства Олег Понарьин, такие комплексы уже активно используются: в настоящее время они установлены на 700 автомобилях во всех российских регионах, сообщает ИА DEITA.RU.
ГАИ поставило перед собой цель — полностью оснастить все патрульные машины дорожно-патрульной службы подобными устройствами.
Комплексы бывают разных модификаций: есть варианты «палочного» исполнения, а также внутреннего расположения, которые не видны визуально.
По данным ведомства, пока закупаются именно скрытые системы.
Ключевой особенностью новой технологии является её многофункциональность. Система способна не только распознавать регистрационные знаки транспортных средств, но и одновременно проверять их по различным базам данных.
Это позволяет мгновенно определять, не находится ли автомобиль в розыске или не имеет ли других ограничений.
В будущем планируется оборудовать такими комплексами весь парк патрульных автомобилей ведомства, пишет ТАСС.