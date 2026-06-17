В Перми продолжается ремонт дорог при поддержке администрации города

В Перми продолжается реализация дорожного проекта «Пермь в порядке», который находится на контроле городской администрации. В этом году планируется отремонтировать 15 участков дорог. Большая часть работ выполняется в ночное время, чтобы снизить нагрузку на трафик.
Так, например, в Дзержинском районе ремонт проводится на нескольких улицах. На улице Решетникова, на участке между Петропавловской и проездом Якуба Коласа, уже выполнено фрезерование старого покрытия. Сейчас укладывается выравнивающий слой асфальта. В дальнейшем здесь установят дорожные знаки, обновят разметку, отремонтируют пешеходные переходы и барьерные ограждения. Также ведутся работы на улице Строителей от Камской до дома № 18 по улице Пожарной — покрытие полностью снято, готовится нанесение новой разметки. В целом в районе обновят около 77 тысяч кв. метров дорог.
В Ленинском районе продолжается ремонт улицы Петропавловской (от Крисанова до Попова). Основные работы уже завершены, остается обновить разметку. Также ремонт идет на улице Луначарского от Сибирской до Николая Островского — там уже выполнено фрезерование и укладка выравнивающего слоя. Подрядчик также выполнит ремонт съездов, парковок, колодцев и нанесение разметки. Общий объем работ в районе — более 52 тысяч кв. метров.
Фото: пресс-служба администрации города Пермь.
Также ведется ремонт улицы Николая Островского (от Революции до Советской), которая проходит через Ленинский и Свердловский районы. Здесь уже демонтированы элементы колодцев и снято покрытие. Далее предусмотрены ремонт пешеходных переходов и нанесение разметки. Площадь работ — более 22,5 тысяч кв. метров.
В Свердловском районе ремонтируется улица Революции между Комсомольским проспектом и улицей Сибирской. Уже выполнены основные этапы — фрезерование и укладка выравнивающего слоя. Администрация города также контролирует восстановление пешеходных переходов и обновление разметки.
Фото: пресс-служба администрации города Пермь.
Кроме того, продолжаются работы на участке Стахановская — Восточный обход (в обоих направлениях от улицы Героев Хасана до путепровода через реку Егошиха). Здесь уже снят старый асфальт. В дальнейшем подрядчик выполнит обновление знаков, переходов и разметки.
В Кировском районе ремонтируется улица Светлогорская. Здесь уже выполнено фрезерование, уложен выравнивающий слой и заменены бортовые камни. Здесь также обновят дорожную разметку. Улица имеет важное социальное значение, рядом расположены образовательные учреждения.
Всего в 2025 году при поддержке и контроле администрации Перми будет отремонтировано 15 участков дорог общей площадью около 235 тысяч кв. метров. Завершить все работы планируется до конца лета.