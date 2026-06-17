В Перми продолжается ремонт дорог при поддержке администрации города

Так, например, в Дзержинском районе ремонт проводится на нескольких улицах. На улице Решетникова, на участке между Петропавловской и проездом Якуба Коласа, уже выполнено фрезерование старого покрытия. Сейчас укладывается выравнивающий слой асфальта. В дальнейшем здесь установят дорожные знаки, обновят разметку, отремонтируют пешеходные переходы и барьерные ограждения. Также ведутся работы на улице Строителей от Камской до дома № 18 по улице Пожарной — покрытие полностью снято, готовится нанесение новой разметки. В целом в районе обновят около 77 тысяч кв. метров дорог.