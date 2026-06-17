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Воронежских водителей предупредили о дождях на трассе М4 «Дон»

Автомобилистам необходимо тщательнее соблюдать ПДД в непогоду.

Источник: Комсомольская правда

Автодор предупредил воронежцев о неблагоприятной погоде на трассе М4 днем 17 июня.

— Днем и вечером местами дождь в Воронежской области, — отметили в дорожном ведомстве.

Водителям в непогоду необходимо с особой тщательностью соблюдать ПДД, ведь на мокрой дороге тормозной путь увеличивается. Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, не делайте резких маневров.

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