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Глава Прикамья сообщил о первых результатах ЕГЭ

44 выпускника сдали экзамен на 100 баллов.

Губернатор Дмитрий Махонин рассказал о первых результатах ЕГЭ в Пермском крае.

В этом году в Прикамье 603 высокобалльника, среди которых 44 выпускника сдали экзамен на 100 баллов.

По словам губернатора, настоящий прорыв произошёл по литературе. Если в прошлом году максимальный балл получил только один выпускник, то сейчас стобалльниками стали сразу 22 школьника из Перми, Березников, Чайковского, Чернушки, посёлка Уральский, сёл Березовка и Фролы.

Историю на 100 баллов написали 6 одиннадцатиклассников из Перми, Кунгура, Очёра и Верещагино. Химию на высший балл сдали 14 ребят из Перми и 2 выпускника из села Большая Соснова.

«Спасибо педагогам за подготовку, а родителям — за поддержку! Ребята, вы — большие молодцы, так держать!» — поздравил учеников глава Прикамья.

Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, как злоумышленники манипулируют сознанием выпускников, заставляя их покупать «слитые ответы» на ЕГЭ. Как защитить себя в таких случаях, читайте в материале.