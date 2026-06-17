Глава Прикамья сообщил о первых результатах ЕГЭ

По словам губернатора, настоящий прорыв произошёл по литературе. Если в прошлом году максимальный балл получил только один выпускник, то сейчас стобалльниками стали сразу 22 школьника из Перми, Березников, Чайковского, Чернушки, посёлка Уральский, сёл Березовка и Фролы.