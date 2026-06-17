Опубликована афиша фестиваля «Столица закатов» на 19−21 июня в Нижнем

В этот день в 18:30 на Стрелке в рамках проекта «Соло на закате» выступит поп-исполнитель Gritsenko (16+), а в 19:30 в Кремле можно будет послушать концерт саксофониста Виктора Поспелова (16+). Все мероприятия доступны для свободного посещения.