Опубликована афиша фестиваля «Столица закатов» на 19−21 июня в Нижнем

В предстоящие выходные, 20 и 21 июня, в Нижнем Новгороде продолжится фестиваль «Столица закатов» (16+). Гостей ждут яркие концерты, гастрономические открытия и разнообразные тематические мероприятия. А старт праздничной программы дадут уже в пятницу, 19 июня, сообщили на сайте мероприятия.
В этот день в 18:30 на Стрелке в рамках проекта «Соло на закате» выступит поп-исполнитель Gritsenko (16+), а в 19:30 в Кремле можно будет послушать концерт саксофониста Виктора Поспелова (16+). Все мероприятия доступны для свободного посещения.
Программа субботы, 20 июня, порадует разнообразием. С 12:00 до 22:00 улица Рождественская превратится в площадку гастрономического фестиваля (6+), где можно будет попробовать интересные блюда. Одновременно в сквере имени Свердлова (с 12:00 до 20:00) пройдёт программа «Код традиций» (16+), раскрывающая тему единства народов России. Гостей ждут мастер-классы, спортивные активности, игры и музыкальные выступления — вход свободный.
Вечер субботы украсит серия концертов в рамках «Соло на закате». В 19:00 на набережной Фёдоровского выступит Цareva (16+), в 19:30 на Стрелке — Downriver (16+), а напротив «Академии “Маяк”» — Tkach (16+). Вход на все выступления бесплатный.
В воскресенье, 21 июня, в Александровском саду на сцене «Ракушка» пройдёт концерт «Австрия: кофе по-венски» (16+). Мероприятие бесплатное, но для участия потребуется предварительная регистрация.
Также в этот день в 19:30 в Кремле выступит струнный квартет «Диверсум» (16+), а в 20:30 на Стрелке гостей порадует выступление JUSTduet (16+).
Ранее сообщалось, что фестиваль «Музыка балконов» стартует в Нижегородской области 20 июня.