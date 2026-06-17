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Житель Красноярска обвиняется в неуважении к суду за оскорбительные письма

Мужчина отправил девять писем с бранью.

В Красноярске следователи предъявили обвинение 66-летнему местному жителю. Его обвиняют в неуважении к суду. Об этом сообщили в ГСУ СК России по краю и Хакасии.

В производстве судьи Ленинского райсуда находилось гражданское дело о взыскании с мужчины долга за коммунальные услуги. 4 мая 2026 года иск был удовлетворён.

Не согласившись с решением и испытывая неприязнь к судье, обвиняемый с 14 апреля по 13 мая направил на официальный электронный адрес суда девять писем с оскорблениями и бранью в адрес судьи.

Мужчина обвиняют по ч. 2 ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи».

Ранее мы сообщали, что 15-й участник банды Малиновского получил 14 лет особого режима.