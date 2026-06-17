Житель Красноярска обвиняется в неуважении к суду за оскорбительные письма

В Красноярске следователи предъявили обвинение 66-летнему местному жителю. Его обвиняют в неуважении к суду. Об этом сообщили в ГСУ СК России по краю и Хакасии.
В производстве судьи Ленинского райсуда находилось гражданское дело о взыскании с мужчины долга за коммунальные услуги. 4 мая 2026 года иск был удовлетворён.
Не согласившись с решением и испытывая неприязнь к судье, обвиняемый с 14 апреля по 13 мая направил на официальный электронный адрес суда девять писем с оскорблениями и бранью в адрес судьи.
Мужчина обвиняют по ч. 2 ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи».
Ранее мы сообщали, что 15-й участник банды Малиновского получил 14 лет особого режима.