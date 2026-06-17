Учащиеся из Республики Алтай стали призерами конкурса «Техноимпульс-26»

Учащиеся мобильного технопарка «Кванториум» в Республике Алтай вошли в число призеров межрегионального конкурса «Техноимпульс 26». Он прошел во Владивостоке в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки республики.
На базе детского центра «Юнга» с 2 по 6 июня собрались более 100 самых одаренных школьников — будущих инженеров и изобретателей из малых городов и сельской местности различных регионов России. Они продемонстрировали свои инженерные идеи.
Участники из Республики Алтай представили два инновационных проекта: мобильное приложение «Алтай шатра» и образовательный сайт по ПДД с искусственным интеллектом. Защита проектов проходила в динамичном формате инженерного стендапа.
«Нам очень понравилось участвовать в конкурсе и побывать во Владивостоке! Новые друзья, крутые проекты, выступления в формате инженерного стендапа — все это подарило море впечатлений и зарядило энергией для новых свершений», — поделились впечатлениями ребята.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.