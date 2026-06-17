С начала года свыше 300 домов в Красноярском крае перевели на новые котлы

Более 300 домов на территории Красноярского края перевели на автоматические отопительные котлы с начала года. Подобная работа проводится по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования региона.
«В Красноярске и Минусинске мы провели достаточно непростую работу. В первые годы реализации федерального проекта доверие среди жителей было не очень высокое. Люди неохотно принимали участие в программе. Сейчас темп набрали: Красноярск и Минусинск идут даже с опережением плана», — отметил глава региона Михаил Котюков.
В 2026 году на новые котлы планируют перевести 714 домов в Красноярске, 291 — в Лесосибирске, 177 — в Ачинске и 684 — в Минусинске. В Лесосибирске, Минусинске и Ачинске современные котлы смонтированы уже более чем в 300 частных домах.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.