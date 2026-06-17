С начала года свыше 300 домов в Красноярском крае перевели на новые котлы

В 2026 году на новые котлы планируют перевести 714 домов в Красноярске, 291 — в Лесосибирске, 177 — в Ачинске и 684 — в Минусинске. В Лесосибирске, Минусинске и Ачинске современные котлы смонтированы уже более чем в 300 частных домах.