В Кемерове 10 участников СВО оформили социальные контракты

Одним из тех, кто оформил соцконтракт, стал Владислав Дорофеев. С 2023 по 2025 год он проходил службу в войсках национальной гвардии на территории Донецкой Народной Республики, где работал в пресс-службе. Мужчина давно мечтал профессионально заниматься фото- и видеосъемкой. Приобрести необходимую технику и оборудование ему позволили средства социального контракта.