В Кемерове 10 участников СВО оформили социальные контракты

Десять участников СВО заключили соцконтракты в Кемерове. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Семья», сообщили в городской администрации.
Одним из тех, кто оформил соцконтракт, стал Владислав Дорофеев. С 2023 по 2025 год он проходил службу в войсках национальной гвардии на территории Донецкой Народной Республики, где работал в пресс-службе. Мужчина давно мечтал профессионально заниматься фото- и видеосъемкой. Приобрести необходимую технику и оборудование ему позволили средства социального контракта.
«С детства увлекался фотографией. Во время службы в ДНР получил необходимый профессиональный опыт, поэтому решил продолжить работу в этом направлении после возвращения на [малую] родину. Заявку на соцконтракт я оформил в феврале этого года, а финансирование получил уже в апреле», — поделился Владислав Дорофеев.
На выделенные деньги мужчина приобрел световое оборудование, фильтры для объективов, аудиорекордер. В планах у Владислава — реализация собственных видеопроектов, посвященных ветеранам СВО, а также создание документальных фильмов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.