Теплицы «Эко-культуры» за 22 млрд ввели в эксплуатацию в Воронежской области

Соглашение между ООО «ТК “Воронеж-агро”» (прежнее название — ООО «Эко-культура агро») и правительством региона о строительстве в Бобровском районе Воронежской области тепличного комплекса по выращиванию томатов, огурцов и листовых салатов мощностью около 60 тыс. т в год было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2023 году. Стоимость проекта оценивалась в 21,6 млрд руб., а площадь комплекса — в 53 га. Строительство началось осенью того же года.