Уникальный снимок императора Николая II выставили на торги

После Февральской революции вместе с матерью и мужем она уехала в Крым, где они находились в условиях, близких к домашнему аресту. Впоследствии эмигрировала в Данию, а в 1948 году переехала в Канаду, где, предположительно, и познакомилась с семьей Мартемьяновых. Поселившись на ферме недалеко от Торонто, она продолжала заниматься живописью (создав более 2000 картин), поддерживала связи с русской диаспорой и вела скромный образ жизни. Великая княгиня скончалась в 1960 году на 78-м году жизни и была похоронена на русском кладбище «Норт-Йорк» в Торонто, рядом с супругом.