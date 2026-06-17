Уникальный снимок императора Николая II выставили на торги

На торги выставлен кожаный бювар, содержащий две открытки и два фотоснимка представителей императорской семьи Романовых. Как сообщает Аукционный дом «Литфонд», лот принадлежал семье русских эмигрантов Мартемьяновых из Торонто, которые были друзьями великой княгини Ольги Александровны и её второго супруга Николая Александровича Куликовского.
Среди предметов — редкая фотография императора Николая II в мундире капитана 1-го ранга Гвардейского экипажа, датированная 1894 годом. На снимке имеется собственноручный автограф императора: «Николай 1896».
Второй снимок представляет собой официальный портрет императрицы Марии Федоровны 1881 года. На открытках запечатлены Вдовствующая императрица Мария Федоровна на вилле Видере (Дания, 1920-е гг.) и великая княжна Ольга Александровна с первым супругом Петром Ольденбургским (Санкт-Петербург, 1900-е гг.). Лидирующая ставка на данный момент составляет 750 тысяч рублей.
Великая княгиня Ольга Александровна Романова (1 (13) июня 1882 — 24 ноября 1960) была младшей дочерью императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. На момент своей смерти она оставалась последней великой княгиней дома Романовых. Она родилась во дворце Коттедж в Петергофе, воспитывалась в Гатчинском дворце. Её первый брак с герцогом Петром Ольденбургским был расторгнут в 1915 году. Вторым супругом стал офицер Кирасирского полка Николай Александрович Куликовский. В период Первой мировой войны Ольга Александровна служила сестрой милосердия, а 3 октября 1914 года была удостоена Георгиевской медали IV степени «За храбрость».
После Февральской революции вместе с матерью и мужем она уехала в Крым, где они находились в условиях, близких к домашнему аресту. Впоследствии эмигрировала в Данию, а в 1948 году переехала в Канаду, где, предположительно, и познакомилась с семьей Мартемьяновых. Поселившись на ферме недалеко от Торонто, она продолжала заниматься живописью (создав более 2000 картин), поддерживала связи с русской диаспорой и вела скромный образ жизни. Великая княгиня скончалась в 1960 году на 78-м году жизни и была похоронена на русском кладбище «Норт-Йорк» в Торонто, рядом с супругом.