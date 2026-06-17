Эксперимент на Нижегородской станции аэрации: речные раки стали «живыми датчиками» чистоты воды

На Нижегородской станции аэрации (НСА) стартовал необычный эксперимент — в очищенную воду на вторичных отстойниках запустили речных раков. Так специалисты проверяют, насколько качественно проходят процессы очистки стоков после реконструкции первой технологической очереди станции, сообщает пресс-служба АО «Объединенный коммунальный оператор».
Сейчас АО «ОКО» завершает пусконаладочные работы (ПНР) биологических процессов очистки. Уже достигнуты проектные показатели: сооружения первой очереди эффективно очищают сбросы. Помимо стандартного лабораторного контроля, экологи используют биотестирование — наблюдают за состоянием раков, помещенных в специальный короб. Мониторинг ведется уже месяц.
По словам исполнительного директора «Российского экологического движения», члена Общественного совета при Минприроды РФ Элмурода Расулмухамедова, выбор пал на речных раков неслучайно: это своего рода «биотестер». Поскольку эти животные обитают в Волге, их самочувствие наглядно показывает, соответствует ли очищенная вода привычной для них среде. Если параметры воды ухудшатся, это сразу отразится на здоровье раков — и специалисты смогут оперативно принять меры.
Генеральный директор подрядной организации, выполняющей пусконаладочные работы по биологической очистке на НСА, Светлана Маскалева подчеркнула, что главный итог ПНР — качество очистки сточной жидкости на выходе из реконструированных вторичных отстойников.
«Раки — признак чистой воды. Тот факт, что они стабильно живут в очищенной воде уже длительное время, подтверждает: сбросы соответствуют нормативам и поступают в Волгу без превышения допустимых показателей. При наличии серьезных загрязнений раки не смогли бы выжить», — отметила она.
Ранее сообщалось, что проект второй очереди реконструкции НСА получил положительное заключение госэкспертизы.
Справка.
Нижегородская станция аэрации — крупнейшие очистные сооружения региона: ежедневно сюда поступает свыше 500 тысяч кубометров стоков. Впервые с момента запуска станции в 1974 году проводится ее комплексная модернизация. Работы идут поэтапно с 2022 года без остановки приема стоков.
В 2025 году завершился первый этап реконструкции, охвативший 50 сооружений. Летом 2026 года стартует второй этап: он затронет 60 объектов, включая строительство двух новых станций ультрафиолетового обеззараживания. После завершения этого этапа кардинально изменится и технология обработки осадка: внедрят двухэтапное обезвоживание и термическую сушку. Это позволит отказаться от устаревшего метода размещения илового осадка на площадках полигона станции.