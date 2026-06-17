Эксперимент на Нижегородской станции аэрации: речные раки стали «живыми датчиками» чистоты воды

По словам исполнительного директора «Российского экологического движения», члена Общественного совета при Минприроды РФ Элмурода Расулмухамедова, выбор пал на речных раков неслучайно: это своего рода «биотестер». Поскольку эти животные обитают в Волге, их самочувствие наглядно показывает, соответствует ли очищенная вода привычной для них среде. Если параметры воды ухудшатся, это сразу отразится на здоровье раков — и специалисты смогут оперативно принять меры.