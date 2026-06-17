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Пилот выпал из самодельного паралёта в Красноярском крае

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с самодельным паралётом в Минусинском округе Красноярского края.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с самодельным паралётом в Минусинском округе Красноярского края.

По предварительным данным, при выполнении полета в районе села Малая Минуса мужчина, управлявший паралётом, выпал из него.

Пилот выжил, но получил травмы и сейчас находится в больнице.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Также надзорное ведомство оценит соблюдение требований воздушного законодательства.

Напомним, накануне при падении другого паралёта на берегу Красноярского моря пилот погиб, а пассажир получил тяжелые травмы.