Отчим, убивший семилетнего мальчика в Черняховске: «Я любил этого ребёнка»

На вопрос судьи, было это «угрозой или условием», подсудимая ответила: «Это были просто слова. Каждому из нас в детстве родители говорили: если ты будешь плохо себя вести, мы не купим тебе это. И не надо здесь делать вид, что никому никогда такого не говорили. Это просто обычные слова родителя, который переживает за своего ребёнка».