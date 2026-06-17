Отчим, убивший семилетнего мальчика в Черняховске: «Я любил этого ребёнка»

Во вторник, 16 июня, в Калининградском областном суде прошло очередное судебное заседание по делу об убийстве семилетнего мальчика в Черняховске. На процессе побывал «Новый Калининград».
Напомним, ранее Калининградский областной суд постановил возобновить судебное следствие по делу о гибели семилетнего мальчика в Черняховске. Необходимость такого решения судья связал с проверкой возможного сговора между обвиняемыми Сергеем и Анастасией Гамма. На очередном заседании суд возобновил изучение материалов с камер видеонаблюдения пункта выдачи маркетплейса, где работала мать убитого ребёнка, подсудимая Анастасия Гамма. На них зафиксированы ее телефонные разговоры с мужем — Сергеем Гаммой, старшей дочерью Алиной и семилетним Данилом.
Как следует из показаний Анастасии, сын «лежал на холодном полу и отказывался вставать». При этом мать расценила поведение ребёнка как манипуляцию: по её словам, мальчик должен был подняться и выполнить упражнение (пройтись), чтобы «согреться». Анастасия пояснила, что пыталась всеми способами заставить сына встать с пола, в том числе сказала ему, что вызовет скорую помощь, «его увезут в дурку и сделают укол», и что ему не подарят велосипед на день рождения.
На вопрос судьи, было это «угрозой или условием», подсудимая ответила: «Это были просто слова. Каждому из нас в детстве родители говорили: если ты будешь плохо себя вести, мы не купим тебе это. И не надо здесь делать вид, что никому никогда такого не говорили. Это просто обычные слова родителя, который переживает за своего ребёнка».
В ходе исследования записей также были озвучены обстоятельства, предшествовавшие трагедии. По словам Анастасии, после того как ребёнок пролежал на холодном полу, он заболел. Мать давала ему лекарства из шприца (антибиотики) без иголки. В свою очередь подсудимый Сергей Гамма заявил, что в тот день ребёнок «больным не выглядел». Подсудимый признался, что велел Данилу сделать физическое упражнение — «несколько раз поднять руки, разжать кулаки».
Судья задал риторический вопрос, можно ли больным людям заниматься физкультурой, на что Сергей Гамма ответил: «Ну, он до этого подрался с Алиной, значит, силы были».
В ходе заседания подсудимый настаивал, что у него не было ни желания, ни мотива убивать Данила и, более того, он «любил этого ребёнка».
— По вашему мнению, любить — это бить? — поинтересовался судья.
— Нет, любить и бить — это для садистов, кто испытывает удовлетворение от этого, — ответил Гамма.
— То есть вы садист?
— Нет.
— Вы утверждаете: любил и бил.
— Я не бил, я мог пару раз не сдержаться.
На уточняющий вопрос о том, считает ли он физическое насилие проявлением любви, подсудимый ответил отрицательно.
Следующее заседание назначено на 17 июня.
Текст: Эльмира Самедова, фото из архива пресс-службы областного суда.