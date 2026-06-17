Стало известно, что построят на месте кинотеатра «Электрон» в Нижнем Новгороде

Согласован мастер-план комплексного развития территорий (КРТ) на месте бывшего кинотеатра «Электрон» в Нижнем Новгороде. Документ получил одобрение регионального градостроительного штаба.
Территория, о которой идёт речь, находится в границах улиц Терешковой, Луганской и проспекта Гагарина в Приокском районе. Участок — в частной собственности, и проект будет реализован по предложению правообладателя земли.
Напомним, кинотеатр «Электрон» открылся в Горьком в 1966 году. Он по праву считался передовым — оснащённый современным оборудованием, с большим зрительным залом на 800 мест, цветными витражами на фасаде. Именно здесь демонстрировали все новинки кино. При кинотеатре работали кинолектории. Он без преувеличения был центром культурной жизни.
В 2005‑м «Электрон» выкупили. Его владельцами стали братья Кузнецовы, основатели компании «Электроника». Какое-то время кинотеатр пользовался популярностью, но выдерживать конкуренцию с новыми современными кинозалами в торговых центрах становилось всё труднее. Внесла свои коррективы и пандемия. В 2022 году кинотеатр работал с большими убытками, в апреле 2023‑го его закрыли, а в 2024‑м снесли.
Известно, что на месте кинотеатра планируют возвести многоквартирный дом со встроенными помещениями, подземной парковкой и небольшим двухзальным кинотеатром. Последний должен напоминать нижегородцам о легендарном «Электроне». Также проект предполагает благоустройство прилегающей территории. Сквер, расположенный рядом, не пострадает.
«Размещение объектов капитального строительства на территории сквера Студенческих Отрядов и на территории, занимаемой кафе, в составе мастер-плана не предусмотрено», — сообщили в Минграде.
Продолжается работа по комплексному развитию территорий и на других площадках. На сегодняшний день в регионе заключено 27 договоров КРТ, которые предусматривают строительство 3 млн кв. м жилья, обеспеченного современной инфраструктурой. Всего в разной стадии проработки и реализации в регионе порядка 100 площадок КРТ с градостроительным потенциалом более 18 млн квадратных метров.