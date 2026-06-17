Стало известно, что построят на месте кинотеатра «Электрон» в Нижнем Новгороде

В 2005‑м «Электрон» выкупили. Его владельцами стали братья Кузнецовы, основатели компании «Электроника». Какое-то время кинотеатр пользовался популярностью, но выдерживать конкуренцию с новыми современными кинозалами в торговых центрах становилось всё труднее. Внесла свои коррективы и пандемия. В 2022 году кинотеатр работал с большими убытками, в апреле 2023‑го его закрыли, а в 2024‑м снесли.