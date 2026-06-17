Около 51 тысячи обращений поступило на платформу обратной связи в Марий Эл

Воспользоваться платформой можно несколькими способами: через форму на портале «Госуслуги», мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», ссылку в виджетах, опубликованных на сайтах и официальных страницах органов власти и организаций в соцсетях. Чаще всего жители региона направляют на ПОС обращения, связанные с автомобильными дорогами, электронной записью на прием к врачу, медициной, дворами и территориями общего пользования, образованием.