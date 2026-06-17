Около 51 тысячи обращений поступило на платформу обратной связи в Марий Эл

Жители Марий Эл с начала года отправили на платформу обратной связи (ПОС) около 51 тысячи обращений. Сервис развивается в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития республики.
Воспользоваться платформой можно несколькими способами: через форму на портале «Госуслуги», мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», ссылку в виджетах, опубликованных на сайтах и официальных страницах органов власти и организаций в соцсетях. Чаще всего жители региона направляют на ПОС обращения, связанные с автомобильными дорогами, электронной записью на прием к врачу, медициной, дворами и территориями общего пользования, образованием.
Кроме того, на платформе провели уже 129 различных опросов. В них приняли участие более тысячи человек.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.