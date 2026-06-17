Качество очистки воды на Нижегородской станции аэрации проверяют раками

Раки, обитающие в природе в чистой воде, живут на станции аэрации в специальном коробе, и специалисты следят за их состоянием. «Пока этот эксперимент доказывает, что сбросы очищаются стабильно. В Волгу они поступают в соответствии всем показателям. Если бы были провалы по загрязнениям, то раки бы не выжили за такой длительный период времени», — заявила гендиректор подрядной организации, привлеченной для пусконаладочных работ по биологической очистке на НСА, Светлана Маскалева.