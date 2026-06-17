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Качество очистки воды на Нижегородской станции аэрации проверяют раками

Эксперимент биотестирования запустили для проверки качества очистки воды на Нижегородской станции аэрации: в воду после вторичных отстойников запустили живых раков, выловленных в Волге. Этот эксперимент проходит наряду с лабораторным контролем, сообщили в АО «Объединенный коммунальный оператор».

Эксперимент биотестирования запустили для проверки качества очистки воды на Нижегородской станции аэрации: в воду после вторичных отстойников запустили живых раков, выловленных в Волге. Этот эксперимент проходит наряду с лабораторным контролем, сообщили в АО «Объединенный коммунальный оператор».

На НСА продолжают пусконаладочные работы биологических процессов очистки стоков после завершения первой очереди модернизации станции.

Раки, обитающие в природе в чистой воде, живут на станции аэрации в специальном коробе, и специалисты следят за их состоянием. «Пока этот эксперимент доказывает, что сбросы очищаются стабильно. В Волгу они поступают в соответствии всем показателям. Если бы были провалы по загрязнениям, то раки бы не выжили за такой длительный период времени», — заявила гендиректор подрядной организации, привлеченной для пусконаладочных работ по биологической очистке на НСА, Светлана Маскалева.