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Пермской епархии могут передать одно из зданий Архиерейского квартала

Администрация Перми может безвозмездно передать в собственность Пермской епархии РПЦ административное здание на ул. Монастырской, 10. Это предусматривает проект постановления, внесенный в городскую думу главой Перми Эдуардом Сосниным. Площадь этого нежилого одноэтажного здания, входящего в состав Архиерейского квартала, составляет 89 кв.м, дата постройки — 1917 год. Ранее здание использовалось пермским зоопарком.

Администрация Перми может безвозмездно передать в собственность Пермской епархии РПЦ административное здание на ул. Монастырской, 10. Это предусматривает проект постановления, внесенный в городскую думу главой Перми Эдуардом Сосниным. Площадь этого нежилого одноэтажного здания, входящего в состав Архиерейского квартала, составляет 89 кв.м, дата постройки — 1917 год. Ранее здание использовалось пермским зоопарком.