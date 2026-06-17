Откуда везут черешню и как выбрать самую вкусную

Настоящий черешневый рай на рынках и в магазинах. Цены, правда, еще не совсем «райские», но уже на 30−40 процентов ниже, чем были в мае. Откуда любимая многими ягода поступает на прилавки, сколько стоит и как выбрать самую вкусную, — сообщают собкоры «РГ» из разных регионов страны.
Где черешня по сто рублей?
В Ростове-на-Дону в этом году настоящее черешневое изобилие, ее цена опускается уже до 100 рублей за кило. Правда, приходить на рынок нужно вечером, когда торговцы, которым негде хранить товар, сбывают его по бросовой цене. Пока же основной ценовой коридор — 200−300 рублей. Шахбаз привез коробки со спелым угощением из Ставропольского края и объясняет, что чем южнее черешня росла, тем она лучше. «Это растение любит тепло. Хорошая черешня сейчас в Крыму, в Краснодарском крае. Но нам выгоднее возить из Ставрополья, потому что ближе. А на счету каждый час, очень быстро портится», — объясняет он.
А вот Антонина Васильевна уверена: ничего лучше домашней ягоды нет. Черешню она собрала рано утром.
«По 300 рублей. Да я знаю, что подороже, но она и лучше, сладкая очень. Кушать нужно то, что растет здесь же, на своей земле, а не привозное», — объясняет Антонина Васильевна. Фермерская черешня, по ее мнению, может быть и опасной, ведь бизнесмены в погоне за барышами не брезгуют ничем. «Могут и химикатами протравить, или добавить что-то, чтобы дольше лежала. У меня только донское солнце и земля. Ничего лишнего», — подмигивает она.
А если собрать самому?
В Астрахани существует верная примета: началась мошка — жди урожая черешни. Из года в год собирать эту вкусную ягоду местным садоводам приходится, отмахиваясь от назойливых насекомых, которые кусаются похлеще комаров, буквально выгрызая участки кожи.
Фото: Ольга Бухарова/РГ.
На прилавках рядом с астраханским сортом черешни «Килинчинская» (по названию села Килинчи Приволжского района, где раскинулись черешневые сады) соседствуют и привозные ягоды из Дагестана. Разброс цен за килограмм — от 400 до 550 рублей. Иногородняя — традиционно дороже.
«Если хотите угоститься здесь и сейчас, советую брать местную. Она долго не лежит. А вот дагестанская сорта “Наполеон” более стойкая. В холодильнике не теряет товарного вида до недели. Ни одной червивой не найдете», — поделилась с «РГ» продавщица одного из астраханских рынков Саида.
Что касается вкуса, то продавцы активно агитируют попробовать черешню тут же на рынке. Я так поступаю редко, но ради эксперимента рискнула. Ягоду перед употреблением помыла водой из бутылки, которую прихватила с собой. Местная оказалась более сладкой, а вот дагестанская — с кислинкой, хоть ягодка действительно одна к одной, и сочнее, и крупнее.
Урожай астраханской черешни активно продается и на популярном сайте объявлений. Предлагается даже бесплатная доставка в пределах города при партии от пяти килограммов. Цены здесь чуть подешевле, чем на рынке. Можно сторговаться и за 300, и за 350 рублей за килограмм.
Но, как удалось выяснить корреспонденту «РГ», можно найти черешню еще дешевле, если собрать ее самому. Об этом рассказал астраханский фермер из Приволжского района Зулкипли Рамазанов.
«В этом году черешневые деревья заплодоносили у нас впервые за пять лет. Сейчас идет активный сбор урожая. Посажены сорта, привезенные из Крыма — красные и желтые виды», — пояснил фермер.
По его словам, реализация продукции идет только в Астрахани.
«Цена за самосбор черешни прямо с поля — 250 рублей за килограмм. Ежедневно ко мне обращаются клиенты из Москвы и Санкт-Петербурга, просят помочь с поставками ягоды, но мы намерены насытить местный рынок, чтобы астраханцы наелись, что называется, от души», — признается Зулкипли Асланханович.
Фото: Ольга Бухарова/РГ.
Пока импортная.
В Калининградскую область первые партии импортной черешни приехали еще в мае. Главным поставщиком выступила Сербия. Одной сербской черешней ограничиваться не стали: ягоду импортировали также из Узбекистана, Турции, Азербайджана и Ирана. Есть в Калининградской области и свои черешневые сады — например, в Гурьевском округе.
В прошлом году регион накрыли внезапные майские заморозки, что негативно сказалось на всех плодово-ягодных культурах. В 2026-м хозяйства смогли реабилитироваться, недостатка в своих фруктах и ягодах, по заверению сельхозпроизводителей, быть не должно. Однако импорт пока все же превалирует.
Стоимость черешни разнится и сильно зависит от ее размера и страны происхождения. За крупную турецкую или сербскую могут попросить 800 рублей за килограмм. Более мелкие ягоды можно купить за 600 рублей.
Сезон калининградской черешни наступит традиционно в июле. Однако местная продукция не будет дешевле заграничных конкурентов. По опыту прошлого года, за килограмм ягоды продавцы попросят 700−900 рублей.
Цены падают.
В Волгограде в начале лета черешня стоила от 700 рублей за килограмм. Сегодня цены снизились. Корреспондент «РГ» обошел несколько торговых точек. За килограмм просят от 300 до 500 рублей. Товар привозят из Азербайджана. При этом нашему журналисту попадалась только красная черешня, желтой на прилавках мало.
В магазинах Петербурга цена на свежую черешню варьируется в зависимости от ее происхождения и размера. Например, в сети «ВкусВилл» развесная черешня из Узбекистана стоит 840 рублей за 1 килограмм. Полукилограммовая пластиковая упаковка отборной ягоды продается за 750 рублей. Дешевле обойдется «черешня ферганская» — 628 рублей за упаковку в 500 граммов. В соседней «Пятерочке» цены куда более демократичные. Весовая черешня, причем хорошего качества, стоит с картой покупателя всего 599 рублей за килограмм. Столько же стоит ягода в сетях «Дикси» (тоже по акции и с картой) и «Евроспар».
Фото: Ольга Бухарова/РГ.
На уличных развалах стоимость не сильно отличается от магазинной: от 600 до 800 рублей за килограмм, в зависимости от удаленности торговой точки от метро и качества.
Такие же цены на черешню и в Екатеринбурге.
Держим цены.
В Красноярске в магазины сибирской торговой сети «Командор» (супермаркеты и магазины у дома «Командор», гипермаркеты «Аллея» и дискаунтеры «Хороший») сейчас черешня поступает из Узбекистана.
«Это позволяет нам держать выгодную цену 599 рублей за килограмм, — рассказала “РГ” Мария Сикора, руководитель коммуникационного центра торговой сети “Командор”. — Однако из-за небольшого урожая в этом году примерно через две недели мы начнем замещать поставки черешней из Киргизии, Азербайджана и Молдовы. Главный пик интереса к ягоде традиционно приходится на июнь и июль — именно в эти месяцы покупатели особенно ждут сочную черешню на полках».
Между тем.
Как выбрать самую вкусную черешню.
Посмотрите на плодоножку. У хорошей ягоды она зеленая и эластичная. Если побурела, высохла или легко ломается, значит, черешня долго лежала и потеряла сочность. А если «хвостика» вообще нет, это тревожный знак: в месте отрыва проще размножиться бактериям. Оцените кожицу. У свежей черешни она гладкая, чистая и с естественным глянцевым блеском. Матовая, тусклая, сморщенная или выглядящая подсохшей поверхность — признак долгого хранения. Избегайте ягод с трещинами, вмятинами, порезами или лопнувшей кожицей: такие быстрее портятся. Проверьте на ощупь. Хорошая черешня плотная и упругая. Если ягода слишком мягкая, скорее всего, она перезрела или начала портиться. Но и слишком жесткая, суховатая тоже не подойдет: вероятно, она недозревшая. Присмотритесь к окраске. Темные сорта (бордовые, почти черные) часто отличаются более выраженным, насыщенным сладким вкусом, а светлые (желтые, розовые) — более нежным, иногда чуть водянистым, с мягкой кисло-сладкой ноткой. Но не стоит судить только по цвету: он сильно зависит от сорта. Насторожить должно другое: если в одной упаковке ягоды разного цвета, значит, их собирали неравномерно, и часть плодов может оказаться недозрелой. Понюхайте. Свежая черешня обладает легким, приятным фруктовым ароматом. Если чувствуете кислинку, затхлость или какой-то посторонний запах, такую ягоду лучше не брать. Учтите сезон. В России пик сезона черешни — конец июня — середина июля. В это время выше шанс найти действительно спелую, сочную и вкусную ягоду. Ранние партии часто бывают менее сладкими и более водянистыми, а в конце сезона выше риск наткнуться на переспевшие плоды. Осмотрите упаковку. Если покупаете фасованную черешню, проверьте, нет ли среди ягод подпорченных, с подтеками сока, следами плесени. Даже одна такая ягода — повод насторожиться. Если есть возможность, попробуйте одну ягоду из партии — это самый надежный способ убедиться во вкусе. Но для этого самым отважным нужно взять с собой бутылочку с кипяченой водой, помыть ягоду перед дегустацией. А руки предварительно протереть антисептиком.
А еще полезно знать: вкус сильно зависит и от сорта. Если вы уже нашли сорт, который вам особенно понравился (например, «Регина», «Кордия», «Лапинс», «Тютчевка»), в следующий раз целенаправленно ищите именно его.
Фото: Елена Мационг.