«Адмирал Григорович» произвел упредительную стрельбу рядом с яхтой в Ла-Манше

«Это были предупредительные выстрелы, произведенные в воздух, — они не стреляли по нам», — передает слова пенсионеров издание The i Paper. Супруги также рассказали, что слышали сирены, но сообщений по радио не помнят, и заявили, что не приближались к российскому судну. ~Как сообщает BBC, в этот день в Ла-Манше был туман. ~