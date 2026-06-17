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Отмены броней на отдых в Крыму в начале лета достигли 30%

Основная причина — бензиновый дефицит.

Источник: Комсомольская правда

Топливный кризис и тревожные новости дают свои неутешительные плоды для курортного сезона. По данным директора туроператора «ТурЭтно» Андрея Пылова, количество аннуляций уже достигло 30%, а в некоторых отелях загрузка рухнула до 30% при плановых 65−70%.

Дефицит бензина, охвативший полуостров с конца мая, серьезно влияет на туристический сектор. Доля автотуристов в Крыму достигает 65−70% — именно те, кто добирается до курортов на личных автомобилях, оказались в зоне риска.

— Владельцы отелей, гостевых домов и виноделен фиксируют резкий рост числа отмененных бронирований. Причем сейчас мы наблюдаем именно отмены, а не переносы на определенный сезон, — рассказал КП-Крым Пылов.

По словам директора крымской компании «Тур Этно» Андрея Пылова, за последние дни число аннуляций выросло в 8−10 раз по сравнению с обычным периодом. Бронирования новых туров упали примерно на 20%, а количество отказов в общей сложности достигло 30%. Но есть надежда, что в скором времени ситуация стабилизируется.

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