Отмены броней на отдых в Крыму в начале лета достигли 30%

По словам директора крымской компании «Тур Этно» Андрея Пылова, за последние дни число аннуляций выросло в 8−10 раз по сравнению с обычным периодом. Бронирования новых туров упали примерно на 20%, а количество отказов в общей сложности достигло 30%. Но есть надежда, что в скором времени ситуация стабилизируется.