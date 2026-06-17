Получен нанодисперсный материал для энергетики и автопромышленности

Ученые Института катализа СО РАН нашли способ обойти эту проблему: они используют «углеродную шубу» — оболочку из углерода, которая наносится на частицы во время нагрева. Благодаря ей материал можно обрабатывать при 1 400 , сохраняя высокую дисперсность: в итоге получается структура пирохлора не менее чем на 60% и огромная площадь поверхности — 74 м /г (в 70 раз больше, чем при старом методе). Это улучшает проводимость кислорода и делает материал гораздо эффективнее для катализа. В дальнейшем исследователи планируют изучить, как такие материалы будут работать с добавками из металлов платиновой группы.