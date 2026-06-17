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Движение грузовиков ограничат на М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги

В преддверии курортного сезона 2026 года госкомпания «Автодор» завершила подготовку дорожной сети в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Источник: Пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края

С 11 июня на объектах капитального ремонта перестали проводить работы, связанные с сужением полос и введением реверсивного движения. На участках с наиболее интенсивным трафиком до сентября запрещена деятельность, уменьшающая количество полос в светлое время суток. Для улучшения пропускной способности были скорректированы циклы светофоров — приоритет отдан федеральным трассам.

На отрезке М-4 «Дон» с 1385 по 1442 км, проходящем от Горячего Ключа до Джубги, введен запрет на проезд грузового транспорта массой свыше 15 тонн. Ограничение будет действовать в выходные и праздничные дни. Ранее специалисты устранили дефекты асфальтобетонного покрытия, обновили дорожные знаки и нанесли новую разметку.

В «Автодоре» также отметили, что в июне 2025 года на М-4 «Дон» открылись четыре надземных пешеходных перехода, что существенно повысило безопасность. За прошедший год на этих участках не произошло ни одного ДТП с участием пешеходов.