БК «Пари НН» приостанавливает деятельность главной команды

Руководство клуба подчёркивает, что теперь основной фокус будет направлен на взращивание молодых нижегородских талантов. В заявлении также прозвучали слова признательности в адрес Правительства Нижегородской области и губернатора за многолетнее содействие, а болельщикам и партнёрам клуба выражена глубокая благодарность за преданность и мощную поддержку на трибунах.