БК «Пари НН» приостанавливает деятельность главной команды

Баскетбольный клуб «Пари НН» сообщил о временной приостановке выступлений главной команды в Единой Лиге ВТБ начиная с сезона 2026/27. Об этом сообщил баскетбольный клуб «Пари НН».
Это вынужденное решение не означает исчезновения нижегородского баскетбола: клуб сохранит детско‑юношескую систему подготовки, молодёжная команда продолжит участие в Единой Молодёжной лиге ВТБ, а вся инфраструктура и кадровый резерв останутся в строю.
В клубе назвали три ключевые причины такого шага. Во‑первых, серьёзные финансовые ограничения: БК «Пари НН» по‑прежнему сильно зависит от региональной поддержки и пока не выстроил стабильную схему привлечения частных инвестиций, а меняющиеся условия работы с партнёрами сейчас не позволяют содержать профессиональную команду в прежнем формате.
Во‑вторых, в стране заметно снижается интерес зрителей к баскетболу — на это повлияли изоляция российских клубов от еврокубков, падение уровня конкуренции и уход зарубежных игроков.
В‑третьих, разрыв в ресурсах между топ‑клубами и остальными участниками лиги стал настолько большим, что исход борьбы за медали фактически предопределён ещё до старта сезона.
Руководство клуба подчёркивает, что теперь основной фокус будет направлен на взращивание молодых нижегородских талантов. В заявлении также прозвучали слова признательности в адрес Правительства Нижегородской области и губернатора за многолетнее содействие, а болельщикам и партнёрам клуба выражена глубокая благодарность за преданность и мощную поддержку на трибунах.