Волгоградские полицейские задержали мужчину, скупавшего банковские карты

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники Управления уголовного розыска задержали 22-летнего жителя Волжского. В течение года он покупал и перепродавал банковские карты аферистам. При обыске у него изъяли карты и мобильные телефоны.