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Волгоградские полицейские задержали мужчину, скупавшего банковские карты

Им оказался 22-летний житель города Волжского. Впоследствии через эти счета проводили транзакции средств, добытых мошенническим путем.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники Управления уголовного розыска задержали 22-летнего жителя Волжского. В течение года он покупал и перепродавал банковские карты аферистам. При обыске у него изъяли карты и мобильные телефоны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ (незаконный оборот электронных средств платежа из корыстной заинтересованности). Санкция предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Подозреваемый задержан по ст. 91 УПК РФ. Сейчас полицейские проверяют его причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.