Волгоградские полицейские задержали мужчину, скупавшего банковские карты

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники Управления уголовного розыска задержали 22-летнего жителя Волжского. В течение года он покупал и перепродавал банковские карты аферистам. При обыске у него изъяли карты и мобильные телефоны.
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ (незаконный оборот электронных средств платежа из корыстной заинтересованности). Санкция предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Подозреваемый задержан по ст. 91 УПК РФ. Сейчас полицейские проверяют его причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.