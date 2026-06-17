ГАТИ предупредила о новых перекрытиях дорог в Петербурге

В Адмиралтейском районе на три дня — с 19 по 21 июня — сузят проезд по Почтамтской улице. В Петроградском районе на эти же даты полностью закроют 2-ю Березовую, Ломаную и Среднюю аллеи. С 19 июня по 21 июля нельзя будет проехать по Песочной набережной от Левашовского проспекта до улицы Даля — объезд через Чкаловский проспект и набережную Карповки.