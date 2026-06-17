Воронежский подросток получил семь лет за подготовку к подрыву машины военного

Установлено, что в 2025-м несовершеннолетний вступил в переписку с сотрудниками украинских спецслужб и согласился за вознаграждение подорвать автомобиль военнослужащего. С мая по июнь прошлого года он следил за машиной в Воронеже, фотографировал ее и передавал снимки кураторам. За выполнение заданий фигуранту перевели как минимум 29 тыс. руб. в криптовалюте. Затем подросток по заданию кураторов извлек из тайника в Лисках взрывчатое вещество и самодельное взрывное устройство. Тем не менее совершить теракт он не смог, поскольку был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.