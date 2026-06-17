Самый длинный день в 2026 году ожидает волгоградцев 21 июня

День зимнего солнцестояния для волгоградцев наступит 21 декабря. В этот день в Северном полушарии наступит астрономическая зима, которая продлится до весеннего равноденствия — 20 марта 2027 года. В Южном полушарии, наоборот, наступает астрономическое лето.