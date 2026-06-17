В парке Ростова-на-Дону им. М. Горького появился новый эко-мурал «Сберегаем вместе»

— Подобные инициативы решают сразу несколько задач: преображают городскую среду и формируют экологическое сознание у подрастающего поколения. Изображение реки Дон на мурале, в сердце Ростова, будет ежедневно напоминать тысячам отдыхающих о том, насколько уникальна и богата наша природа и как важно относиться к ней бережно. Открытие мурала — это не разовая акция, а часть большой системной работы, которую мы вместе с партнерами ведем по экологическому просвещению и созданию комфортной среды для жителей Дона. Впереди открытие новых экотроп и образовательных маршрутов, и я рад, что искусство становится проводником экологических ценностей для донских жителей, — подчеркнул Алексей Гринев, заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области.