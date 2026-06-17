В Прикамье начнут развивать медицинский туризм

В Пермском крае начнет работать агрегатор медицинского туризма, позволяющий выбрать клинику для лечения или реабилитации, билеты, отель и организовать досуг в период лечения. Как сообщает пресс-служба краевого заксобрания, об этом рассказал министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин на заседании экономического комитета.
По словам господина Хорошутина, создание агрегатора медицинских услуг является частной инициативой, поддержанной краевыми властями. Сервис объединит государственные и частные клиники, он будет включен в региональную программу «Развитие экспорта Пермского края». Планируется, что агрегатор начнет работу в конце августа.