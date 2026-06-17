«Торпедо» рассказало о полном календаре игр КХЛ на сезон 2026/27

Нижегородскиц хоккейный клуб «Торпедо» раскрыл подробности своего расписания игр в предстоящем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Сегон в КХЛ начнётся для «автозаводцев» напряжённо — с блока в четыре выездных матча. Первым соперником 5 сентября станет столичный «Спартак» А домашние игры стартуют для «Торпедо» с 14 сентября, нижегородцы примут казанский «Ак Барс».
Второй четырёхматчевый блок на выезде запланирован у клуба в январе 2027 года.
Трижды за предстоящий сезон «Торпедо» сыграет дома в Нижнем Новгороде по пять матчей кряду — это случится в сентябре, ноябре и декабре 2026 года.
Вообще, начиная с 4 декабря 2026 года и заканчивая 3 января 2027-го «автозаводцев» ждут подряд восемь домашних матчей. Интересно, что за весь регулярный чемпионат КХЛ шесть домашних матчей приходятся на воскресенья.
Напомним, ранее мы рассказали о ключевых приобретениях клуба и самых печальных расставаниях с игроками перед новым сезоном в КХЛ.