«Торпедо» рассказало о полном календаре игр КХЛ на сезон 2026/27

Вообще, начиная с 4 декабря 2026 года и заканчивая 3 января 2027-го «автозаводцев» ждут подряд восемь домашних матчей. Интересно, что за весь регулярный чемпионат КХЛ шесть домашних матчей приходятся на воскресенья.