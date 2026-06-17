Раков используют для проверки качества воды после очистки на станции аэрации

Напомним, что в 2022 году на НСА стартовала масштабная модернизация. Работы идут поэтапно, без остановки приема стоков. В 2025 году завершился первый этап реконструкции, а этим летом начнется второй этап, проект которого сейчас находится на проверке государственной экспертизы. Подрядчиком для проведения работ выступит ООО «СоюзДонСтрой».