Раков используют для проверки качества воды после очистки на станции аэрации

Специальный эксперимент биотестирования запустили на Нижегородской станции аэрации. С помощью раков специалисты оценивают качество очищенной воды на вторичных отстойниках, сообщил АО «Объединенный коммунальный оператор».
Специалисты станции продолжают налаживать оборудование для очистки стоков после завершения реконструкции сооружений первой очереди. Помимо контроля сточной воды в лаборатории также используются речные раки, которые в течение месяца живут в очищенной воде на вторичных отстойниках.
«Мы взяли раков, которые живут в Волге, чтобы понять, насколько очищенная вода после вторичного отстойника соответствует их среде обитания. Сделали специальный короб, заселили туда раков, следим за их здоровьем и за тем, как они развиваются», — пояснил исполнительный директор «Российского экологического движения» Элмурод Расулмухамедов.
В организации подчеркнули, что сбросы очищаются стабильно и поступают в Волгу в соответствии всем показателям.
Напомним, что в 2022 году на НСА стартовала масштабная модернизация. Работы идут поэтапно, без остановки приема стоков. В 2025 году завершился первый этап реконструкции, а этим летом начнется второй этап, проект которого сейчас находится на проверке государственной экспертизы. Подрядчиком для проведения работ выступит ООО «СоюзДонСтрой».
Контракт на реконструкцию второй очереди Нижегородской станции аэрации АО «ОКО» заключило 12 мая 2026 года. Проект станет одним из крупнейших инфраструктурных обновлений в сфере коммунального хозяйства региона: в ближайшие годы здесь предстоит реконструировать и фактически заново построить 61 объект, включая две станции ультрафиолетового обеззараживания.
Как ожидается, после завершения второго этапа полностью изменится технология обработки осадка. Вместо устаревшей схемы с иловыми площадками будет внедрена современная система двухэтапного обезвоживания и термической сушки. Это позволит отказаться от хранения илового осадка на специальных картах и его последующего вывоза на полигон. В дальнейшем планируется рекультивация иловых карт и полигона на территории НСА.
Сейчас на НСА практически завершена подготовка ко второму этапу масштабной реконструкции. Сейчас технологические мероприятия выполнены более чем на 95%, причем все работы ведутся без остановки приема и очистки сточных вод от жителей и предприятий Нижнего Новгорода, Бора и части Кстовского района.