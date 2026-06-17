Работа в выходной: когда, как и за что. Минтруда объяснило нюансы

Наниматель имеет право привлечь сотрудника к работе в выходной день даже без его согласия, однако все должно происходить с четким соблюдением действующего законодательства, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.
Там напомнили, что выходным днем считается день, свободный от работы. Право на него гарантировано Конституцией и Трудовым кодексом.
В ведомстве рассказали, кого и в каких случаях наниматель может попросить поработать в выходной день, как это компенсируется и в каких случаях работник не имеет права отказаться выполнять свои обязанности в свободный от работы день.
Когда и как можно привлечь к работе
По информации Минтруда, инициатива поработать в выходной может исходить как от нанимателя, так и от самого работника. В обоих случаях необходимо согласие другой стороны.
Однако, как отметили в министерстве, в исключительных случаях согласие работника не требуется. Например, если выполнение сотрудником должностных обязанностей требуется для предотвращения аварии, катастрофы и несчастных случаев, устранения стихийного бедствия, неполадок в системах жизнеобеспечения (вода, свет, газ, связь), а также для оказания экстренной медпомощи медперсоналом.
Кому не придется работать в выходной
Вместе с тем наниматель не имеет права ни при каких обстоятельствах привлекать к работе отдельные категории граждан.
К таким, в частности, относятся беременные женщины и несовершеннолетние работники. Женщины, которые воспитывают детей младше 14 лет или детей-инвалидов до 18-летнего возраста, могут быть привлечены к работе внеурочно только, если они дадут на это свое письменное согласие.
Нельзя обязать или просить работать в выходной инвалидов, если это запрещено их индивидуальной программой реабилитации.
Компенсация за труд
Выполнение должностных обязанностей в выходной обязательно компенсируется.
В Минтруда отметили, что работнику должна быть начислена доплата к основному заработку в размере не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов за каждый час работы в выходной день. В качестве альтернативы наниматель может предоставить работнику неоплачиваемый день отдыха.
«Заработная плата за отработанные в выходные дни часы начисляется и выплачивается пропорционально отработанному времени», — добавили в ведомстве.
Там также обратили внимание, что наниматель в течение года может привлекать сотрудника к работе в выходной не больше 12 раз. Исключительные случаи в это число не входят.