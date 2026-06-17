Штрафы за нарушение решений губернатора при атаках БПЛА хотят ввести в Саратове

Изменения в закон об административных правонарушениях обсудили депутаты Саратовской областной Думы 17 июня.
Как сообщает телеканал «Саратов 24», инициативу представил руководитель управления региональной безопасности Юрий Юрин.
Он напомнил, что ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений губернаторов (оперштабов) уже введена в более чем в 30 регионах страны. Саратовская область решила также установить штрафы за подобные деяния.
В случае принятия закона за его нарушение граждан начнут штрафовать на 3−4 тысячи рублей в первый раз и на 5 тысяч раз за повторный проступок в течение года. Для должностных лиц суммы составят 20−50 тысяч рублей при первичном нарушении и 50 тысяч рублей при повторном. Юрлицам придется заплатить 50−100 тысяч рублей при первом нарушении и 300 тысяч рублей при повторном.
Юрин отметил, что данный законопроект направлен преимущественно на юрлиц. В отношении физлиц уже действует ответственность за распространение информации с мест налетов беспилотников.
Напомним, что в Нижегородской области снова введен режим беспилотной опасности.