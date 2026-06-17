Штрафы за нарушение решений губернатора при атаках БПЛА хотят ввести в Саратове

В случае принятия закона за его нарушение граждан начнут штрафовать на 3−4 тысячи рублей в первый раз и на 5 тысяч раз за повторный проступок в течение года. Для должностных лиц суммы составят 20−50 тысяч рублей при первичном нарушении и 50 тысяч рублей при повторном. Юрлицам придется заплатить 50−100 тысяч рублей при первом нарушении и 300 тысяч рублей при повторном.