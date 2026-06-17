Совфед одобрил закон о втором пакете мер против кибермошенников

В настоящий момент восстановить доступ к «Госуслугам» можно по номеру телефона или электронной почте, через приложение банка, а также при личном обращении в центр обслуживания. При этом для усиления безопасности установлен 10-минутный период ожидания перед получением одноразового пароля.