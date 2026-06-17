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В Иланско-Нижнеингашском округе обновляют коммунальную инфраструктуру по нацпроекту

В сёлах Новониколаевка и Южно-Александровка Иланско-Нижнеингашского округа начался ремонт водопроводной сети. Работы выполняют в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта.

В сёлах Новониколаевка и Южно-Александровка Иланско-Нижнеингашского округа начался ремонт водопроводной сети. Работы выполняют в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Новониколаевке, взамен старых стальных уже проложили четыре километра новых полиэтиленовых труб, из девяти запланированных. В Южно-Александровке специалисты готовят площадку для траншеи и завозят трубы для обновления сети протяженностью 6,5 километров. Кроме того, обновление объектов водоснабжения по нацпроекту продолжается в Уяре, Норильске, Железногорске и посёлке Солонцы, отмечают в министерстве строительства и ЖКХ Красноярского края.