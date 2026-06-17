Врио губернатора Белгородской области впечатлил масштаб Оскольского ОЭМК

В начале прошлой недели Александр Шуваев посетил завод «ОМК Энергомаш», выпускающий продукцию для промышленных предприятий и энергетического комплекса. Одним из вопросов, обсужденных на встрече с коллективом и руководством предприятия, стала ситуация с бензином. Господин Шуваев подчеркнул, что проблема затрагивает не только Белгородскую область. Однако решения на уровне региона удается найти.